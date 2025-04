Peppiges Detail: Fransen sind der grosse Frühlingstrend

Ob an Jacken, Kleidern oder Taschen: Ein Modetrend macht diesen Frühling vor keinem Kleidungsstück Halt. Fransen verleihen jedem Outfit ein trendiges Update und kommen besonders in Bewegung zur Geltung. Das weiss auch Diane Kruger (48), die in der vergangenen Woche mit einem Fransen–Accessoire durch die Strassen New Yorks spazierte. Zu ihrem lässigen Outfit mit Lederjacke kombinierte die Schauspielerin eine schwarze Crossbody–Bag, deren Fransen bei jedem Schritt tanzten.