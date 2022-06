Per Gessle will «das Erbe von Roxette am Leben erhalten»

Per Gessle (63) ist mit seiner neuen Band PG Roxette zurück. Nach dem tragischen Tod von Sängerin Marie Fredriksson (1958-2019) war auch das Kult-Duo Roxette Geschichte, mit seinem neuen Projekt lässt Gessle ihr Vermächtnis nun jedoch wieder aufleben. Am 3. Juni erscheint die Single «The Loneliest Girl In The World». Sie ist der erste Vorbote des im September kommenden Albums «Pop-Up Dynamo!». Per Gessle verrät im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, wie schwer ihm der Entschluss für die neue Band gefallen ist: «Es war eine schwierige Entscheidung, denn es ist unmöglich, Marie zu ersetzen», sagt der 63-Jährige. Mit PG Roxette wolle er «das Erbe von Roxette am Leben erhalten».