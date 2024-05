Per KI die Stimme geklaut: Scarlett Johansson «schockiert und wütend»

Wer zudem Spike Jonzes (54) «Her» gesehen hat, dürfte sich umgehend an den 2013 erschienenen Film erinnert fühlen. In dem Sci–Fi–Streifen hatte Johansson im englischen Original mit ihrer markanten Stimme eine Künstliche Intelligenz namens Samantha gesprochen, in die sich der von Joaquin Phoenix (49) gesprochene Protagonist unsterblich verliebte. Wohl auch ein Grund, warum gerade ihre Stimme so begehrt bei den OpenAI–Verantwortlichen war.