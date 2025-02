Per Leihmutterschaft: Lily Collins ist erstmals Mutter geworden

Freudige Überraschung für die Schauspielerin Lily Collins (35): Die «Emily in Paris»–Darstellerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Wie die 35–Jährige selbst auf Instagram mitteilte, hat eine Leihmutter ihre Tochter zur Welt gebracht. «Willkommen im Zentrum unserer Welt, Tove Jane McDowell», schrieb Collins zu einem Foto, das ihre neugeborene Tochter in einer weissen Decke zeigt, auf der der Name «Tove» in goldenen Buchstaben gestickt ist.