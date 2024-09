Per Leihmutterschaft: Olivia Munn ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Das Schauspielerpaar Olivia Munn (44) und John Mulaney (42) hat die Geburt seines zweiten Kindes verkündet. Zu gemeinsamen Bildern, die sie unter anderem mit dem Baby im Krankenhaus zeigen, schrieb Munn bei Instagram: «Méi June Mulaney kam am 14. September 2024 zur Welt, das Jahr des Drachen.» Die Schauspielerin gewährte zudem nach der Geburt ihrer Tochter per Leihmutterschaft Einblicke in ihr Seelenleben.