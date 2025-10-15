«Percy Jackson: Die Serie»: Kate McKinnon wird zur Göttin Aphrodite

Neuzugang für «Percy Jackson: Die Serie»: US–Schauspielerin Kate McKinnon (41) wird in der dritten Staffel der Serie von Disney+ in einer Gastrolle die griechische Göttin Aphrodite verkörpern. Wie «Variety» berichtet, habe ihre Figur die Fähigkeit, «ihr Aussehen je nach Betrachter» anzupassen.
Die Göttin der Liebe, Schönheit und Begierde müsse sich zudem «sicher sein, dass Percy Jackson (Walker Scobell) die Macht und Bedeutung der Liebe respektiert, bevor sie sich bereit erklärt, ihm bei seiner Suche zu helfen», zitiert das Branchenportal weiter aus der Beschreibung. Die Besetzung bestätigte der offizielle Instagram–Account der Serie.
Auch sie sind in der dritten Staffel neu dabei
Kate McKinnon wurde durch die Neuverfilmung von «Ghost Busters» einem breiten Publikum bekannt. 2023 hatte sie einen Auftritt in «Barbie» als «Weird Barbie» (zu Deutsch: komische Barbie). Zuletzt wirkte sie in der Tragikomödie «Die Rosenschlacht», einer Neuauflage des Films «Der Rosenkrieg» (1989), mit. Zudem gehörte sie von 2012 bis 2022 zur festen Besetzung von «Saturday Night Live».
Neben Kate McKinnon wurden zuvor zwei weitere Namen bekannt, die neu zur «Percy Jackson»–Serie hinzustossen. Dafne Keen (20) wird in die Rolle der Artemis, der Göttin der Jagd, des Mondes und Waldes, schlüpfen. Saara Chaudry (21) spielt die Jägerin Zoë Nightshade, wie der Instagram–Account der Serie im August verkündete. In den Hauptrollen sind weiterhin Walker Scobell (16) als Percy Jackson, Leah Sava Jeffries (16) als Annabeth Chase und Aryan Simhadri (19) als Grover Underwood zu sehen.
Die Serie basiert auf den beliebten Büchern von Rick Riordan. Die erste Staffel erschien im Dezember 2023 auf Disney+, die zweite folgt am 10. Dezember 2025. Die Produktion der dritten Staffel begann im August, ein Starttermin steht noch aus.