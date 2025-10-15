«Percy Jackson: Die Serie»: Kate McKinnon wird zur Göttin Aphrodite

Neben Kate McKinnon wurden zuvor zwei weitere Namen bekannt, die neu zur «Percy Jackson»–Serie hinzustossen. Dafne Keen (20) wird in die Rolle der Artemis, der Göttin der Jagd, des Mondes und Waldes, schlüpfen. Saara Chaudry (21) spielt die Jägerin Zoë Nightshade, wie der Instagram–Account der Serie im August verkündete. In den Hauptrollen sind weiterhin Walker Scobell (16) als Percy Jackson, Leah Sava Jeffries (16) als Annabeth Chase und Aryan Simhadri (19) als Grover Underwood zu sehen.