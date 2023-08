«Percy Jackson»: Disney+-Serie startet noch in diesem Jahr

«Percy Jackson: Die Serie» startet noch in diesem Jahr. Ab dem 20. Dezember 2023 werden die ersten beiden Folgen der Fantasy-Serie auf Disney+ zu sehen sein. Dies gab der Streamingdienst in einem neuen Teaser zu der Adaption der Bücher von Rick Riordan (59) bekannt. In der Branche war mit einem späteren Termin gerechnet worden.