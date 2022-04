Perfekt für Paare: Santorini lockt mit jeder Menge Romantik

Strände in allen Farben

Ein buntes Spektakel der anderen Art erleben Besucher auf den Stränden von Santorini. Denn die strahlen nicht nur im altbekannten Weiss, sondern leuchten in Rot oder sind sogar Schwarz. Am bekanntesten ist wohl der Red Beach mit seiner roten Steilküste und schwarzem Sand. Die Bucht liegt im Süden bei Akrotiri und ist auch in der Hochsaison nicht überrannt. Sportler sollten einen Abstecher an den Monolithos Beach an der Ostküste Santorinis machen. Hier toben sich Surfer, Kitesurfer und Parasailer aus. Für den Happen für Zwischendurch bietet sich der Perissa Beach an. Entweder man probiert kleine Köstlichkeiten in einem der Imbisse oder lässt sich das Menü im Edel-Restaurant schmecken.