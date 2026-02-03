«Perfekt Zusammen?!»: Drehstart für Anke Engelke und Bastian Pastewka

Vom Verpassen zum Zusammenfinden

In «Perfekt Verpasst» schafften es Maria und Ralf am Ende nach zahleichen Verwechslungen doch noch, zueinanderzufinden. Die acht neuen Folgen erzählen laut Ankündigung jetzt vom «Alltag einer Patchwork–Familie, von den Hochs und Tiefs, die beide für sich selbst, aber auch als Paar erleben.» Und von einer Frage, die viele Paare kennen dürften: Wie viele Kompromisse hält eine Beziehung eigentlich aus?