«Perfekte Brüste»: «Bridgerton»-Star Nicola Coughlan kontert Shaming

«Bridgerton»–Star Nicola Coughlan (37) wird für einen Konter auf einen Kommentar gefeiert, den viele Beobachterinnen und Beobachter als verstecktes Bodyshaming werten. In der dritten Staffel der erfolgreichen Netflix–Serie stehen Nicola Coughlans Penelope und ihre Beziehung zu Colin Bridgerton (Luke Newton, 31) im Mittelpunkt. Dabei gibt es auch durchaus freizügige Sexszenen zu sehen. Und in der zweiten Hälfte von Staffel drei, die am 13. Juni zu Netflix kommt, soll es davon noch mehr geben.