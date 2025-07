Perfekter Genuss? So erkennt man, ob Obst wirklich reif ist

Reife Wassermelonen haben einen gelben Fleck an der Unterseite – dort, wo sie am Boden lagen. Beim Klopfen mit den Fingerknöcheln klingt eine reife Melone tief, hohl und voll. Ein dumpfer Ton spricht für Unreife. Reife Honig– oder Cantaloupe–Melonen klingen beim Klopfen hingegen dumpf und duften am Stielansatz süsslich.