Perfekter Kussmund: Auf den Lippen tragen wir jetzt leuchtendes Orange

Denn die einst als ausschliesslich partytauglich geltenden, auffälligen Lippenfarben haben jetzt auch ihren Weg in den Arbeitsalltag gefunden. Mutige und selbstsichere Frauen tragen sie nicht nur beim After–Work–Drink in der schicken Bar, sondern auch im Büro–Alltag und als bewusstes Stilmittel in seriösen Business–Meetings. Warum? Orange symbolisiert nicht nur Individualität, sondern verleiht als Lippenstiftfarbe auch ein Gefühl von Selbstsicherheit und Stärke. Orange als Farbe steht für Einfallsreichtum, Abenteuerlust und Freude – Eigenschaften, die besonders in der Kreativbranche geschätzt werden.