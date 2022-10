So ist etwa ein Song dem ehemaligen Schlagzeuger Martin Stoeck (1964-2021) gewidmet, der an den Folgen einer Krebserkrankung verstarb. Dies stellte damals einen Schock für die Band dar, die nichts von der Erkrankung gewusst hatte. «Es tat mir schon leid, dass wir uns aus den Augen verloren hatten», sagte Frontmann Hartmut Engler (60) über seinen Ex-Drummer, der 2015 die Band verliess. «Ich beschloss, ein Lied für Stöcki zu schreiben. Eine ehrliche Ehrung.» So entstand die melancholische Pianoballade «Herzensgut». Stöcki spielt am Schluss des Songs sogar selber Schlagzeug - von einem älteren Song gesampelt. Am Flügel sitzt dabei der ehemalige PUR-Produzent und Stöckis Schwager Dieter Falk (62).