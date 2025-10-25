Persönliche Regel: Hailey Bieber verzichtet vor 30 auf Botox

Die junge Mutter, die sich in der Vergangenheit gegen Spekulationen über angebliche Schönheitsoperationen wehren musste, orientiert sich bei ihrem Botox–Verzicht offenbar an einem Vorbild aus der eigenen Familie. Ihre Mutter Kennya Baldwin (geb. 1968) habe noch nie Botox ausprobiert und mache «gar nichts» mit ihrer Haut, verriet Hailey. Sie selbst setzt aber auf alternative Methoden und Eigenblut–Behandlungen. «Ich mache gerne Dinge, denen ich von meinem eigenen Körper her vertrauen kann», begründete die Beauty–Unternehmerin ihre Wahl. Die Behandlungen habe sie bereits an ihren Lachfalten und im Augenbereich durchführen lassen.