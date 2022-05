Persönlicher Rekord für Tom Cruise: Mega-Start für «Top Gun: Maverick»

Für Tom Cruise und Co. wäre es das zweiterfolgreichste Memorial-Day-Wochenende aller Zeiten. Den Rekord am Wochenende um den Gedenktag hält bisher «Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt». Der dritte Teil der «Fluch der Karibik»-Reihe spielte 2007 innerhalb von vier Tagen 153 Millionen US-Dollar ein.