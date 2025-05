Pete Davidson feiert Red-Carpet-Debüt mit neuer Freundin Elsie Hewitt

Vor zwei Monaten wurde ihre Beziehung bekannt

Erste Berichte über eine Beziehung der beiden gab es im März, nachdem sie gemeinsam in Florida gesichtet wurden. Nur wenige Tage später machte Hewitt ihre Liebe zu dem Komiker in einer Instagram–Story offiziell, in der sie Aufnahmen von ihm zeigte. Das Paar reiste kürzlich auch nach Schottland – zur Hochzeit von Dave Navarro (57) –, was Hewitt ebenfalls in den sozialen Medien zeigte.