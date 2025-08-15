Pete Davidson litt unter «Big Dick Energy»-Hype

Besonders die Beziehung zu Ariana Grande (32) brachte Davidson ungewollt ins Rampenlicht der Klatschpresse. Obwohl die Show selbst von den höheren Einschaltquoten profitierte, empfand der übrige Cast das als «nervig». Davidson selbst fühlte sich durch die Berichterstattung beschämt: «Es war beschämend, weil niemand über die Arbeit sprach, die ich machte. Sie sagten nur: ‹Oh, das ist der Typ mit dem grossen Schwanz.› Das hat so wehgetan.»