Pete Davidson sagt Ausflug ins Weltall ab

William Shatner war schon dabei

Bei dem Blue-Origin-Flug am 29. März werden die Passagiere etwa vier Minuten Schwerelosigkeit erleben. Davidson wäre nicht der erste Prominente gewesen, der sich in Richtung Weltraum auf den Weg macht. Bezos war selbst im Sommer 2021 nach einem Kurztrip ins All wieder sicher gelandet. Unter anderem sein Bruder Mark (53) begleitete den Unternehmer damals. Die «Star Trek»-Legende William Shatner (90) flog wenige Wochen später mit Blue Origin und wurde damit zum ältesten Menschen im All.