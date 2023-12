Pete Davidson sagt mehrere Comedy-Shows ab

Davidson verrät keinen direkten Grund

«Bitte beachten Sie, dass die Pete–Davidson–Aufführungen, die am Freitag, den 22. Dezember, und Samstag, den 23. Dezember, im Beacon Theatre stattfinden sollten, abgesagt wurden», hiess es in der E–Mail an die Inhaber der Tickets. Die Käufer sollen eine Rückerstattung des Ticketpreises erhalten, alternative Termine wurden nicht vorgeschlagen. Auch eine eindeutige Begründung dafür fehlt bislang, die Comedy–Show wurde offiziell wegen «unvorhergesehenen Umständen» abgesagt.