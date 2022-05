Pete Davidson scherzt bei «Saturday Night Live»-Ausstieg über Kanye

Pete Davidson bedankt sich in emotionaler Rede

«Ich schätze SNL dafür, dass sie mir immer den Rücken gestärkt haben und mir erlaubt haben, an mir selbst zu arbeiten und zu wachsen. Und danke an Lorne, dafür, dass er mich nie aufgegeben hat oder mich verurteilt hat, wenn es der Rest der Welt getan hat. Und dafür, dass er an mich geglaubt hat und mir erlaubt hat, diesen Ort mein Zuhause nennen zu dürfen mit Erinnerungen, die mir mein ganzes Leben bleiben», beendete der 28-Jährige seine emotionale Rede.