Pete Davidsons Freundin Elsie Hewitt zeigt wachsenden Babybauch

Auch seine Freunde – darunter Schauspieler Adam Sandler (58) – freuen sich für die werdenden Eltern. «Alle haben sich riesig für mich gefreut, weil sie wissen, dass es mein Traum war», so der Ex–Partner von Unternehmerin und Realitystar Kim Kardashian (44). «Sie sagten alle: ‹Du wirst grossartig darin sein. Es ist das Beste, was du je in deinem Leben tun wirst›.» Sandler, selbst Vater von zwei Töchtern, hätte ihm sogar «tolle Ratschläge» gegeben. «Es war wirklich schön, dass alle so aufgeregt waren», freute sich der 31–Jährige.