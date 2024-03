Pete Doherty feiert 45. Geburtstag: Goodbye Heroin Chic

Dohertys neuer Lebensstil macht ihn produktiver als jemals zuvor. Im Jahr 2020 eröffnete er auf der anderen Seite des Ärmelkanals in dem englischen Küstenort Margate mit seinen Kollegen von The Libertines ein bandeigenes Hotel mit dem Namen «The Albion Rooms». Gelegen an der zentralen Eastern Esplanade lieferte die elegant–flippige Herberge auch den Titel für das neue Libertines–Album «All Quiet on The Eastern Esplanade», das am 8. März 2023 erschien. Dass Doherty es geschafft hat, mit seinem alten Freund Carl Barât (45) noch einmal eine Platte zu produzieren, galt als Sensation. Immerhin liegt die Veröffentlichung ihres letzten Albums «Anthems for Doomed Youth» mittlerweile fast zehn Jahre zurück.