Pete Doherty und die Babyshambles kommen für UK-Tour zurück

«Es war immer der Wunsch da, diese Songs wieder zu spielen», erzählt Doherty im Interview mit dem «New Musical Express». Was die Band über ein Jahrzehnt auseinanderhielt, waren die Drogen. Ein Thema, das Pete Doherty schonungslos anspricht: «Der zentrale Punkt war die Sucht – die Gefahr, dass Mick und ich einen ungesunden Einfluss aufeinander haben würden.» Gitarrist Mick Whitnall (56) bestätigt diese brutale Ehrlichkeit: «Die Leute um uns herum hatten Angst, dass wir uns überhaupt über den Weg laufen.» Erst nachdem beide Musiker seit mehreren Jahren clean sind, wagten sie den ersten Schritt. «Wir dachten, vielleicht sind wir jetzt sicher genug, um wieder höflich miteinander umzugehen», erklärt Doherty mit schwarzem Humor.