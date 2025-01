Pete Doherty wird Dozent an französischer Universität

An der Universität angekommen sei ihm eine weitere Illusion genommen worden. «Die Leute waren nur da, um den Abschluss zu machen und nicht, um ihr Leben in die Hände der Mythologie und der Literatur zu legen, was für mich der Traum war», erinnerte er sich. Schliesslich widmete er sich der Musik und gründete in den späten 1990ern mit Carl Barât (46) die erfolgreiche Rock–Formation The Libertines. Seine Bandkollegen und er wurden mit Hits wie «Don‹t Look Back Into the Sun» und «Can›t Stand Me Now» bekannt. Doherty rief zudem die Indie–Rock–Gruppe Babyshambles ins Leben.