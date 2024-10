Pete Doherty zeigt sich deutlich erschlankt in London

Neue Tour mit seiner Kultband The Libertines

Aktuell befindet sich Doherty mit seiner Band The Libertines auf Welttournee. Allein in London sind drei Konzerte im legendären Roundhouse geplant – am 31. Oktober sowie am 1. und 24. November. Weitere Auftritte werden die Indie–Rocker in Manchester, Newcastle, Bath und Bournemouth absolvieren. In Deutschland spielt Doherty mit The Libertines im Februar 2025 in Berlin, Wiesbaden, München und Köln.