Peter Althof lehnt «Sommerhaus der Stars»-Angebot ab

Aus dem Dschungelcamp in «Das Sommerhaus der Stars»? Peter Althof (66) hat ein entsprechendes Angebot abgelehnt, wie der bekannte Bodyguard im Gespräch mit der «Bild»-Zeitung erzählt. «Ich hatte ein Angebot für ‹Das Sommerhaus des Stars›, aber meine Frau wollte nicht. Das ist zu hart», erklärt Althof. In der Vergangenheit war es in der Sendung immer wieder zu kleineren und grösseren Konflikten unter den teilnehmenden Promis gekommen.