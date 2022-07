Peter Dinklage ergattert Rolle im «Tribute von Panem»-Prequel

«Wir freuen uns sehr, dass wir Peter Dinklage in Panem begrüssen dürfen», wird Nathan Kahane, Präsident von Lionsgates Motion Picture Group, in einem Statement zitiert. Dinklage sei einer der «besten lebenden Schauspieler», heisst es weiter. Er schlüpft in die Rolle von Casca Highbottom, des Dekans der Akademie. «Er wird eine beeindruckende, charismatische Autorität in die wichtige Rolle des Dekans der Akademie einbringen», glaubt Kahane.