Peter Dinklage hat gemischte Gefühle zum «Game of Thrones»-Prequel

Zu viel Westeros?

Ob das wirklich so ist, wird sich erst zeigen müssen. Nicht erst durch die stark kritisierte letzte Staffel von «Game of Thrones» schien sich zuletzt eine gewisse Übersättigung an Geschichten aus und um Westeros einzustellen. Dennoch sind neben «House of the Dragon» derzeit noch diverse weitere Spin-off-Serien in Planung. Eine andere mit dem Titel «Bloodmoon», in der Naomie Watts (53) die Hauptrolle innegehabt hätte, wurde nach der abgedrehten aber nie veröffentlichten Pilotepisode hingegen eingestampft.