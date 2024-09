Peter Fox: Gratis-Konzert in Deutschlands berüchtigtstem Park

Der Berliner Dancehall– und HipHop–Musiker Peter Fox (53), bekannt als einer der Frontmänner der Band Seeed, gibt am heutigen Samstagabend (21. September) ein Gratis–Konzert im Görlitzer Park in Berlin–Kreuzberg. Gemeinsam mit anderen Hauptstadt–Musikern will er dort ab 18 Uhr eine rauschende «Blockparty» zelebrieren – nicht zuletzt, um den notorischen Negativschlagzeilen über den angeblichen Kriminalitätsschwerpunkt etwas Positives entgegenzusetzen.