Peter Fox legt nach: Weiteres Gratis-Konzert in Berlin

Am gestrigen Samstagabend (21. September) lockte der Berliner Musiker Peter Fox («Haus am See», 53) mit seinem zweiten kostenlosen Spontankonzert in der Hauptstadt so viele Fans in den Kreuzberger Görlitzer Park, dass dort schon vor Beginn der Show ein Einlass–Stopp verhängt werden musste. Zeitungsberichten zufolge fanden sich dort mehrere Tausend Menschen ein, weitere Fans genossen die nur einen Tag zuvor angekündigte Gratis–Show von den Balkon und Dächern der umliegenden Häuser.