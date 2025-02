Peter Gabriel wird 75: Pop-Visionär und Polit-Aktivist

Eigenwilliger Start in die Solo–Karriere

Ab 1976 machte sich Peter Gabriel mit frischer Energie an den Start seiner Solo–Karriere, die in den folgenden Jahren zunächst einen eher zähen Verlauf nehmen sollte. Zwischen 1977 und 1982 veröffentlichte der Aussteiger vier Alben, denen er verwirrenderweise keinerlei offiziellen Titel verlieh. Auch wenn ihm einige Stücke daraus, wie seine Debut–Single «Solsbury Hill» (1977) oder die Polit–Hymne «Games Without Frontiers» (1980) vereinzelte Chart–Erfolge bescherten, legte es der eigensinnige Musiker auf diesen ersten Solo–Werken erkennbar darauf an, auf gar keinen Fall in die Schubladen des Mainstream–Pops zu passen.