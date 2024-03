Peter Kloeppel macht Schluss: So reagieren seine Kollegen

Eine Ära geht zu Ende: Nach mehr als 30 Jahren und 4.500 gemeinsamen Sendungen verabschieden sich die «RTL Aktuell»–Urgesteine Peter Kloeppel (65) und Ulrike von der Groeben (66) im Sommer von der beliebten Nachrichtensendung. Was Kloeppel bereits vorab in einem «Stern»–Interview verraten hat, bestätigte am Dienstagabend auch sein Sender RTL via Instagram. Unter dem entsprechenden Post kommentieren viele Weggefährten der beiden das Aus der «RTL Aktuell»–Gesichter.