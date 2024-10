Peter Kloeppel tauscht TV-Studio gegen Flüchtlingsunterkunft

Gegen hysterische News–Hudelei

Diesem hehren Ziel haben RTL und Kloeppel vieles untergeordnet. «Durchleuchtet», der Titel seiner bisherigen Dokus, z.B. zur Bahn–Misere, parkt jetzt im RTL–Archiv. Stattdessen bürgt Peter Kloeppel nun auch im Sendetitel für das, wofür er immer stand: seriösen Journalismus abseits aller hysterischen News–Hudelei. In Zeiten von Misstrauen gegenüber allerlei Fake–News ist Kloeppel immer noch ein Leuchtturm des Vertrauens. Sein titelgebender Name soll dabei noch mehr Volksnähe symbolisieren. In seiner Doku heisst es deshalb für ihn: herab vom Vertrauensleuchtturm bzw. heraus aus dem warmen TV–Studio in Köln. Kloeppel und sein Reporterteam gehen da hin, wo Antworten und Bilder auch mal weh tun: in deutsche Gemeinden, an die EU–Aussengrenze, zur Bundespolizei, in eine Flüchtlingsunterkunft.