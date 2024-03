Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben: Abschied von «RTL Aktuell»

Eine Ära geht zu Ende

Auch für Kollegin und Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben steht das «RTL Aktuell»–Aus bevor, wie Kloeppel in dem Interview bestätigt. So sollen die beiden im August zum letzten Mal bei RTL gemeinsam moderieren. Seine Kollegin werde er vermissen, erklärt der Moderator. Sie sei viel lauter, lustiger und impulsiver als er selbst. «Sie hat immer einen Spruch parat, kennt sich im Sport gut aus. Sie bringt alles mit, was ich nicht so gut kann. Ich freue mich jedes Mal, sie zu sehen. Das war mehr als 30 Jahre lang so. Jetzt geht eine Ära zu Ende. Für uns beide.»