Peter Maffay und mehr: Diese deutschen Musikstars sind 2024 auf Tour

Lena Meyer–Landrut

Sängerin Lena Meyer–Landrut (32) geht wieder auf Tour. «Es ist offiziell. Die Tour 2024 wird kommen und ich freue mich sooooo krass wow», schrieb sie vergangenen Oktober in einem Post, in dem sie auch die Termine für ihre Konzerte geteilt hat. Ihre «Lena Live 2024»–Tour feiert am 1. Juni in Leipzig (Haus Auensee) ihren Auftakt, gefolgt von Berlin (Tempodrom) am 2. Juni, Hamburg (Stadtpark) am 3. Juni, Bielefeld (Lokschuppen) am 5. Juni und Köln (Palladium) am 6. Juni. Das grosse Finale findet am 7. Juni in Dresden (Konzertplatz weisser Hirsch) statt. Ihr neues Album soll Anfang 2024 erscheinen.