Peter Maffay und mehr: Staraufgebot bei der «Beatrice Egli Show»

Beatrice Egli (36) verspricht «grossartige Stimmen und einzigartige Menschen» in der neuen Ausgabe ihrer «Beatrice Egli Show». Zum sechsten Mal wird die Schlagersängerin namhafte Musikerinnen und Musiker in ihrer eigenen Sendung begrüssen. «Ich freue mich, auch in der neuen Ausgabe wieder so tollen Künstlerinnen und Künstlern meine Bühne schenken zu dürfen», heisst es in der Pressemitteilung weiter. Das Erste zeigt die «Beatrice Egli Show» am 31. Oktober um 20:15 Uhr.