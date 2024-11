Peter Maffays neues Musical «Anouk» feiert Weltpremiere

Bei der Premiere im GOP–Theater am 3. November sass das Paar in der ersten Reihe. «Ich bin einfach platt. Ich habe minutenlang gelacht und war so gerührt von dem, was auf der Bühne passiert. Ich bin wirklich überrascht von der Leistung, die hier erbracht wird», freute sich der Sänger nach der Aufführung im Gespräch mit der «Bild»–Zeitung.