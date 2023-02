«Peter Pan & Wendy»: Teaser-Trailer zeigt Jude Law als Captain Hook

In der Live-Action-Verfilmung von Arthouse-Regisseur David Lowery («The Green Knight», 42) verkörpert der britische Jungdarsteller Alexander Molony (16) die Titelfigur Peter Pan, der ebenso wie die magische Welt des Nimmerlands im Trailer zu sehen ist. Doch auch andere bekannte Figuren haben in dem Clip einen Auftritt: Jude Law (50) ist als düsterer Captain Hook mit langen Haaren, Bart und Uniform kaum wiederzuerkennen. Zudem werden Ever Anderson (15) als Wendy Darling und Yara Shahidi (23) als Tinker Bell vorgestellt.