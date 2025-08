Peter Phillips: Enkel von Queen Elizabeth gibt Verlobung bekannt

Die Bekanntgabe der Verlobung von Peter Phillips und Harriet Sperling erfolgt nur einen Tag, nachdem die Nichte von Prinzessin Diana (1961–1997), Lady Eliza Spencer (33), ihrerseits ihre Verlobung mit ihrem langjährigen Partner Channing Millerd bekannt gegeben hat. Die frohe Botschaft verkündete sie am vergangenen Donnerstag in einem Instagram–Post, der Impressionen des romantischen Antrags in einer traumhaften Dinner–Kulisse mit Blick auf das Meer auf Santorini zeigt.