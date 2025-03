Peter Plate erinnert sich an sein letztes Gespräch mit AnNa R.

An ihrem Geburtstag habe er «richtig lang» mit seiner Bandkollegin gesprochen, so der Musiker. Er sei zu dieser Zeit mit seinem Mann in Wales gewesen, während seine Bandkollegin zu Hause gekocht habe: «AnNa war gerade dabei, Hackfleischbällchen zu machen, was sie immer an ihrem Geburtstag macht, und meinte: ‹Meine Eltern kommen gleich und ich hänge noch zwei Stunden in der Zeit.›» Es sei ein «richtig schönes Gespräch» gewesen – danach hätten die beiden nur noch per SMS Kontakt gehabt.