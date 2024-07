Peter Schilling: Nach 42 Jahren ist «Major Tom» zurück in den Top Ten

Wieder–Eintritt in die Top Ten nach 42 Jahren

80er–Star Peter Schilling schreibt weiterhin an seinem ganz persönlichen Sommermärchen 2024. Sein Superhit «Major Tom (Völlig losgelöst)» hat nach 42 Jahren wieder die Umlaufbahn der deutschen Top Ten erreicht. Dort rangiert er aktuell auf Rang sechs. Laut Marktforschungsinstitut GfK ist «Major Tom» damit der erste Song in der deutschen Chartgeschichte, dem das Kunststück gelingt, in der Originalversion nach über 40 Jahren wieder in den Top Ten zu landen. Damit überflügelt «Major Tom» Kate Bush mit «Running Up That Hill» (37 Jahre) und Band Aid mit «Do They Know It's Christmas» (36 Jahre).