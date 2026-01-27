Peter Schilling schrieb seinen Hit «Major Tom» auf der Autobahn

Comeback als Stadion–Hymne

Im März 2024 erlebte der 80er–Hit dann noch einmal Aufwind. «Major Tom (völlig losgelöst)» wurde per Fan–Petition zur neuen Tor–Hymne der deutschen Fussball–Nationalmannschaft gewählt. Nach 42 Jahren erreichte das Lied wieder die Top Ten. Der Sänger erlebte seinen Comeback–Song auch schon selbst im Stadion – ein emotionaler Moment, wie er dem «Stern» noch erzähle. «Ich war bei einem EM–Spiel, das die deutsche Mannschaft gewann. Am Ende sangen 60.000 Leute ‹Völlig losgelöst›. Ich muss zugeben, dass bei mir da die eine oder andere Träne geflossen ist.»