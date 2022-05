Petite Girls: Styling-Tipps für kleine Frauen

Der perfekte Petite-Schnitt

Auch was den Schnitt der Kleidungsstücke anbelangt, gibt es Einiges zu beachten. Zum Beispiel gilt die Faustregel: Körperbetont und eng anliegend ist besser als weit und oversized. Bei Hosen und Röcken empfiehlt sich bei einer Körpergrösse von bis zu 1,65 Metern der High-Waist-Schnitt. Generell ist es gut, als kleine Frau die Taille zu betonen. Das lässt die Figur ebenfalls grösser wirken und betont zusätzlich die eigene Weiblichkeit. Wer gerne Kleider trägt, ist mit Modellen in A-Linie als kleine Frau am besten beraten.