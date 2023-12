Pflege im Winter: Diese drei Tipps sorgen für schöne, gesunde Haut

Die Stress–Faktoren für die Haut im Winter

Doch zuerst blicken wir auf die Faktoren, die unsere Haut im Winter stressen: Stressfaktor Nummer eins ist die kalte Luft draussen, die der Haut mehr Feuchtigkeit entzieht und so zu trockenen und rissigen Stellen beiträgt. Dazu kommt, dass in beheizten Innenräumen oft eine niedrige Luftfeuchtigkeit herrscht, was die Haut zusätzlich austrocknen kann.