Pflegeleichte Haarschnitte: Diese Frisuren machen kaum Arbeit

An hektischen Tagen bleibt kaum Zeit fürs Styling – das gilt für Outfit und Frisur gleichermassen. Wer morgens Zeit sparen will, sollte beim nächsten Friseurbesuch über einen unkomplizierten Haarschnitt nachdenken. Diese Frisuren erfordern kaum Aufwand und sorgen dennoch jeden Tag für einen gepflegten Look.