Pflichterfüllung unter Schmerzen: Camilla hat sich den Zeh gebrochen

Auch am Freitag steht für Charles und Camilla ein straffes Programm an

Nach einem Tag der Ruhe und des Innehaltens gestern steht für König Charles und Königsgemahlin Camilla am Freitag erneut eine Reise an. In Cardiff wird der ehemalige Prinz von Wales mit seiner Gattin das Walisische Parlament besuchen. Im Anschluss steht ein Treffen mit Regierungschef Mark Drakeford (67) auf dem Terminkalender. Dazwischen wird sich König Charles in Wales auch dem Volk zeigen. Am Abend geht es dann zurück in den Buckingham Palast. Eine Pause im Hofprotokoll, um sich wirklich auszukurieren, bleibt Camilla daher nicht.