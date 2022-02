«Phantastische Tierwesen 3»: Jude Law verrät Details über neuen Film

«Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse» soll am 7. April in den deutschen Kinos starten. Wizarding World - das Franchise, unter dem die «Harry Potter»- und «Phantastische Tierwesen»-Filme vereint sind - hat auf Twitter bekannt gegeben, dass am Donnerstag (24. Februar) ein neuer Trailer erscheinen wird. Jude Law (49) hat im dazugehörigen Video mehr Details über den Film und insbesondere seiner Figur Albus Dumbledore ausgeplaudert.