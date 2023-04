Warum endet «Das Phantom der Oper»?

Schätzungen zufolge spielte «Das Phantom der Oper» in rund 14.000 Aufführungen am Broadway in New York City über eine Milliarde US-Dollar ein. Dennoch habe die kostspielige Produktion vor allem aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt rote Zahlen geschrieben und wurde daher nun eingestellt. Produzent Cameron Mackintosh sei sich jedoch laut «Variety» sicher: «Ich bin nun schon seit 55 Jahren ein Produzent und in dieser Zeit habe ich viele grossartige Musicals zurückkehren sehen. Und ‹Phantom› ist eines der grossartigsten.»