Ab 2014 fungierte Williams als Kreativdirektor für das Unternehmen Bionic Yarn, das aus Meeresplastik Textilien herstellt. In Zusammenarbeit mit G-Star Raw entstand 2014 zudem die Denim-Kollektion «RAW for the Oceans». Ebenfalls 2014 entwarf Williams die Kollektion «i am OTHER» für Uniqlo.