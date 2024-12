Pharrell Williams ist neuer Goodwill-Botschafter der UNESCO

Mit einer feierlichen Zeremonie am UNESCO–Hauptsitz in Paris wurde Pharrell Williams (51) am Dienstag in die Riege der Goodwill–Botschafter der Organisation aufgenommen. UNESCO–Generaldirektorin Audrey Azoulay überreichte dem 13–fachen Grammy–Gewinner persönlich die Ernennungsurkunde zum UNESCO–Sonderbotschafter für Kunst, Bildung und Unternehmertum.